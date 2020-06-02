РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. На территории городского округа Мытищи за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом, всего в муниципалитете 1340 зарегистрированных случаев заражения, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Подмосковье за сутки выявили 732 новых случая коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 40455 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 495 заболевших. Выздоровели и выписались 8809 человек. В городском округе Мытищи выявили 1340 заболевших», - говорится в сообщении.

Первого июня количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории округа составляло 1328.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.