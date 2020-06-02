РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 июн. Управляющие компании подмосковных Котельников готовятся к новому отопительному сезону, проводят промывку и опрессовку системы отопления, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Сотрудниками ООО УК «Успех» в установленные сроки проводится промывка и опрессовка системы центрального отопления многоквартирных домов, а также оформление паспортов готовности инженерных систем жилого фонда, для своевременного получения акта проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов», - говорится в сообщении.

В рамках санитарного содержания дворовых территорий сотрудниками ООО «ЭК Акварель» проводится оформление «порубочных билетов» и удаление сухих деревьев. Управляющая организация ООО «Новые Котельники Сервис» по адресу: микрорайон Новые Котельники, дома №№2, 4 заменила входные двери, пришедшие в негодность.