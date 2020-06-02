РИАМО - 2 июн. Подмосковные Подольск и Электросталь лидируют по числу новых выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

Всего в Московской области зафиксировано 40455 случаев заболевания коронавирусом.

В Подольске за минувшие сутки выявили 101 новый случай коронавирусной инфекции, в Электростали - 52.

38 новых случаев Covid-19 выявили в Коломне, 36 – в Королеве, по 26 – в Орехово-Зуеве, Клину и Жуковском, 22 – в Егорьевске, 21 – в Одинцове, 20 – в Лобне, 18 – в Богородском округе, Красногорске, Лотошине, 16 – в Балашихе, по 15 – в Домодедове и Пушкине.

По 13 новых случаев инфекции зафиксировали в Рузе и Шатуре, по 12 – в Воскресенске, Люберцах, Мытищах и Химках, по 11 – в Краснознаменске и Солнечногорске, по десять – в Истре и Щелкове, по девять – в Ивантеевке и Реутове, по восемь – в Долгопрудном и Луховицах, по семь – в Дмитрове, Котельниках, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде и Чехове.

По шесть новых случаев заражения выявили в Ступине и Фрязине, по пять – в Дубне, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Озерах, Серебряных Прудах, Шаховской и Серпухове, четыре – в Зарайске, по три – в Лыткарине и Протвине, по два – в Дзержинском, Ленинском округе, Раменском, Электрогорске, по одному – в Бронницах, Кашире, Красноармейске и Можайске.

Ни одного случая не выявили за сутки во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Молодежном, Пущине, Рошале, Талдоме и Черноголовке.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что москвичи могут получить препарат от коронавирусной инфекции уже этой осенью.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 3 июня в Подмосковье смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом.

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.