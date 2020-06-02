РИАМО - 2 июн. Из-за сильных ливней, прошедших в Подмосковье в конце мая, остаются подтопленными 577 приусадебных участков, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По состоянию на 15:00 вторника, в регионе насчитывалось 265 подтопленных участков.

«На 18:00 2 июня в 11 муниципальных образованиях (28 СНТ) остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет», - говорится в сообщении.

Произошло подтопление 443 придомовых участков и 12 дачных домов: городской округ Солнечногорск, поселок Жилино (12 домов и 12 участков), СНТ «Родник» (28 участков); Дмитровский городской округ, СНТ «Сельмаш» (13 участков), СНТ «Дорожник» (40 участков), СНТ «Купавенка» (78 участков); Богородский городской округ, СНТ «Дружба» (два участка), СНТ «Горбуша» (три участка), СНТ «Сирень» (восемь участков); городской округ Краснознаменск (10 СНТ).

За сутки откачано 4880 кубометров воды. Всего с 30 мая откачано 11 057 кубических метров воды.

Жителям региона оказывается адресная помощь при подтоплении, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью людей нет, ситуация находится под контролем.