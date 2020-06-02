РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска водитель оставил «Газель» на улице и ушел домой, автомобиль самопроизвольно завелся и врезался в дорожное ограждение, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Очевидец происшествия рассказал, что проходил мимо дома №19 на улице Академика Доллежаля около часа дня и увидел, что закрытая «Газель» без водителя стоит на тротуаре под наклоном, и у нее заведен мотор. Она скатилась, переехала через дорогу, заехала на соседний тротуар и врезалась в ограждение дороги.

«Сотрудники ГИБДД нашли владельца «Газели» дома трезвым. У него самопроизвольно завелся автомобиль из-за неполадок с электричеством», - сказала сотрудница.

По ее словам, на водителя составлен протокол по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств) и будет наложен штраф.