РИАМО - 2 июн. Каждый день операторы системы-112 принимают и обрабатывают свыше 29 тысяч вызовов от жителей Подмосковья, система-112 региона является самой масштабной на территории Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы системы-112 Московской области.

«Операторы 112 <…> оказывают психологическую помощь людям, находящимся в стрессовой ситуации. <…> Внедрение системы-112 на территории Московской области позволило сократить время комплексного реагирования экстренных оперативных служб на происшествия на 20% - а это сотни спасенных жизней!» - говорится в сообщении.

Специалисты системы-112 также обеспечивают сурдоперевод при общении людей с ограниченными возможностями по слуху и речи со спасателями. Операторы работают круглосуточно для оказания помощи всем жителям и гостям Подмосковья.

На номер 112, как правило, звонят люди, попавшие в беду, когда нужна помощь экстренных оперативных служб – полиции, ГИБДД, скорой помощи, пожарной охраны, аварийной газовой службы, МЧС и других. При этом всегда поступают разные обращения – от угрозы жизни человеку, когда счет на спасение идет на секунды, до оказания помощи животным, угодившим в ловушку или застрявшим на дереве.

За все время работы единого номера 112 на территории Подмосковья профессиональную помощь и поддержку оказали каждому обратившемуся. В обеспечении работы системы-112 задействовано более 3,6 тысячи специалистов, в том числе узкоспециализированных: психологов, лингвистов и сурдопереводчиков.

Систему-112 Московской области ввели в эксплуатацию 1 июня 2015 года. На сегодняшний день она является самой масштабной на территории РФ. Алгоритм ее работы позволяет оператору, принимающему звонок, одновременно вызывать на место происшествия и координировать работу нескольких экстренных служб.