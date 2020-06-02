РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Библиотека имени Сергея Есенина в Люберцах 3 июня проведет в соцсетях мастер-класс по изготовлению настольной игры, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 3 июня, сотрудники Центральной библиотеки имени Есенина Люберец проведут в соцсетях онлайн-мероприятия для люберчан разного возраста. В 11:00 пройдет рубрика «Мои первые книжки», в ее рамках подготовлен цикл онлайн-программ для детей от 4 лет. Текст читает библиотекарь детского отдела Екатерина Доронина. В 12:00 стартует рубрика «Играй город», в которой библиотекарь Юлия Сейфуллаева проведет мастер-класс по изготовлению настольной игры», - говорится в сообщении.

С лирикой Дины Бахтеевой онлайн-аудитория познакомится в рубрике «Поэтическая минутка». Начало в 13:00. Онлайн-мероприятия завершатся поэтической акцией от Владлена Федосеева «У вдохновенья под крылом», которая стартует в 14:00.

Мероприятия пройдут в аккаунтах: @eseninka_lubertsy и https://vk.com/eseninka_lubertsy.