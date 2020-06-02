РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. В городском округе Мытищи в рамках онлайн-встречи с представителями бизнеса обсудили требования безопасности и меры поддержки, сообщается на сайте администрации горокруга.

Заместитель главы администрации Мытищ Ирина Шилова регулярно встречается с представителями бизнеса городского округа в режиме видеоконференцсвязи.

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно нормализуется, возобновляют работу предприятия нашего округа. В очередной раз в ходе онлайн-встречи был акцент на необходимости строгого соблюдения стандарта по недопущению распространения коронавируса. С бизнесом обсудили требования безопасности и меры поддержки», - говорится в сообщении.

Представители администрации муниципалитета открыты для общения, всегда готовы прийти на помощь и разобраться в сложных ситуациях.