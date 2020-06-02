РИАМО - 2 июн. Горячая линия для некоммерческих организаций заработала в столице на базе коворкинг-центра НКО комитета общественных связей и молодежной политики, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета.

Консультацию можно получить по номеру: +7-495-212-19-57. График работы линии по будням: с 10:00 до 19:00.

«В период пандемии у некоммерческих организаций особенно много работы. НКО сплотились для поддержки тех, кто оказался в наиболее уязвимом положении, и фактически находятся на передовой», - отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

На горячую линию можно также обратиться из-за ограничительных мер в городе, когда были вынуждены сдвинуть сроки реализации проектов и внести иные коррективы в работу.

Законопроект о дополнительных мерах поддержки социально ориентированных НКО был принят Госдумой 22 мая после онлайн-встречи президента с волонтерами, участниками и организаторами общероссийской акции «Мы вместе».

Речь идет о таких послаблениях, как отсрочка на шесть месяцев уплаты налогов и страховых взносов, мораторий на налоговые санкции за непредоставление документов, продление сроков предоставления отчетности в Федеральную налоговую службу России, льготное кредитование для поддержки занятости, возможность получения отсрочки по уплате арендных платежей, которая распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений).

Сотрудники колл-центра помогут сориентироваться в существующих мерах поддержки.

На данный момент в Москве зарегистрировано более 30 тысяч НКО, из них более 6,5 тысячи – социально ориентированные.