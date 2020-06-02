РИАМО - 2 июн. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира одной из АЗС Москвы, сообщается на официальном сайте «МВД Медиа».

Ночью злоумышленник вошел на автозаправочную станцию, расположенную на Полуярославской набережной. И неожиданно напал на оператора-кассира, угрожал ей осколком стекла и требовал деньги из кассы. Но женщина начала громко кричать и нападавший скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одном из столичных аэропортов и задержали в порядке статьи 91 УПК РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).