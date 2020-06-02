РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 июн. Монолитные работы цокольного этажа завершили при строительстве нового детского сада на 80 мест на улице Твардовского в Балашихе, рабочие приступают к монтажу опалубки перекрытий, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Во вторник Ефимов в ходе рабочего визита вместе с заместителем начальника управления строительного комплекса администрации муниципалитета Максимом Сидоркиным осмотрел стройплощадку детского сада и пообщался с представителем подрядной организации. Дошкольное учреждение возводится в рамках реализации федерального национального проекта «Образование».

«Строительство ведется хорошими темпами – завершены монолитные работы цокольного этажа, рабочие приступают к монтажу опалубки перекрытий. Всего в здании будет два этажа общей площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Это долгожданный социальный объект, который ждут родители ребятишек всего микрорайона», – сказал Ефимов.

Депутат поинтересовался, как соблюдаются стандарты организации работы на стройплощадках в связи с пандемией.

По словам Сидоркина, на всех объектах есть специалист, который измеряет температуру. Все строители работают в масках и перчатках.

«Здоровье людей – самое главное сегодня. Без строителей объекты не отремонтировать и не построить. После завершения строительных работ во дворе домов, где располагается детский сад, дополнительно проведут озеленение», – подчеркнул Сидоркин.

На возведение данного объекта из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено 113 миллионов рублей. Запланированный ввод учреждения – IV квартал текущего года.