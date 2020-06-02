РИАМО - 2 июн. Труп мужчины с гематомами и ссадинами на лице обнаружили в Коломне, преступление было совершено в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, тело обнаружили 31 мая в Коломне, в квартире потерпевшего.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Коломна <…> 31-летний мужчина», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено после совместного распития спиртного, в ссоре.

1 июня в отношении подозреваемого следственный отдел возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемый задержан.