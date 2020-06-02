РИАМО – 2 июн. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Борис Шустов заявил, что приближающийся к Земле астероид, размер которого оценивается в 250-570 метров, не представляет опасности для планеты, сообщает Газета.ru.

«Они прилетают каждую неделю. Я к этому абсолютно спокойно отношусь. Расстояние в 5 миллионов километров – это несущественно, они каждую неделю там пролетают. Это как на каждый восход Луны реагировать. Просто наполнение информационной повестки», – сказал эксперт.

Он добавил, что потенциальную опасность могут представлять небесные тела большого размера, пролетающие на расстоянии геостационарной орбиты.

По словам Шустова, все зависит размера астероида. Если на расстоянии геостационарной орбиты пролетает тело размером в километр – это серьезно. Если пролетает тело в 20 метров – это лишь интересный факт, но не более того.

29 апреля к Земле подлетал гигантский астероид, который можно было увидеть в бинокль. В NASA сообщили, что в субботу с Землей сблизится еще один астероид 163348 (2002 NN4), минимальная дистанция между ним и планетой составит 5,93 миллиона километров.