РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 июн. Полицейские подмосковного Подольска рассказали прохожим о соблюдении санитарных норм и режима самоизоляции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники УМВД России по городскому округу Подольск совместно с членами народной дружины в рамках профилактического рейда по предупреждению распространения коронавирусной инфекции провели разъяснительные беседы с жителями.

«Полицейские информировали граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции и правил личной безопасности, напомнили об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Особое внимание было уделено гражданам старшего возраста и людям с хроническими заболеваниями как наиболее уязвимой категории населения», – говорится в сообщении.

В завершение бесед с жителями полицейские передали памятки с основными правилами профилактики коронавирусной инфекции, напомнили о начале пожароопасного периода и правилах пожарной безопасности вблизи лесных массивов.