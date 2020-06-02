РИАМО - 2 июн. Расписание электричек на нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги изменится в июне из-за работ по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Работы будут направлены на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров», – говорится в сообщении.

Так, с 11:50 6 июня до 9:50 7 июня будут проводиться работы по реконструкции участка второго главного пути на станции Савелово.

В течение двухдневного технологического «окна» с 11:00 12 июня до 11:00 14 июня на участке Лобня – Бескудниково проведут работы по модернизации первого главного пути. За это время железнодорожники уложат 750 метров новых бесстыковых путей, проведут глубокую очистку 1,5 километра щебеночного балласта и выправку пути на протяжении 6,5 километра. На время работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям.

С 12 по 15 и с 19 по 21 июня на станции Долгопрудная железнодорожные строители установят 3 пролетных строения конкорса общим весом 540 тонн. Параллельно ведется подготовка к фасадным работам. Монтажные работы будут проводиться в выходные дни и преимущественно в ночное время – с 01:10 до 05:00, чтобы сохранить объем движения и количество поездов в будни. Реконструкция завершится в августе.

В период с 15 по 18 и с 21 по 26 июня на станции Москва-Бутырская железнодорожники уложат 1,2 километра бесстыковых путей. Технологические «окна» назначены также с использованием ночного времени и утренних часов – с 01:20 до 05:00.

С 15 июня железнодорожники начнут капитальный ремонт пути на участке Вербилки – Талдом. Работы будут проводиться в будние дни с 12:00 до 22:00. Всего планируется отремонтировать 14,6 километра путей. Для обеспечения транспортной доступности компания-перевозчик АО «Центральная ППК» организует курсирование компенсационных автобусов между станциями Вербилки и Савелово с остановкой на станции Талдом, а также между Талдомом и Вербилками.

На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика.