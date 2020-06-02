РИАМО - 2 июн. В столице после перерыва снова приступили к реконструкции учебно-выставочного комплекса Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, объявлены торги на проведение проектно-изыскательных работ по регенерации, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Возобновлены работы по реконструкции учебно-выставочного комплекса академии Ильи Глазунова по адресу: улица Мясницкая, владение 21/8. Данный объект является одним из 24 знаковых федеральных проектов на территории центра Москвы. Завершение работ запланировано на 2024 год», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на площадке уже выполнены инженерная подготовка и устройство примерно 70% наружных коммуникаций.

«Для приведения ранее разработанной проектно-сметной документации в соответствие современным техническим нормам и требованиям объявлены торги на определение проектировщика, подведение итогов планируется до 19 июня этого года», – отметил Левкин.

Проект предусматривает воссоздание утраченного выставочного зала. Архитектурно-пространственная композиция комплекса гармонирует со сложившейся застройкой. Предусмотрено расположение здания строго в контуре исторических фундаментов с полной заменой разрушенных конструкций.

Проектируемое учебно-выставочное здание входит в комплекс зданий Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Оно предназначено для картинных выставок, хранения экспонатов скульптуры, живописи, графики, а также проведения работ по дипломному проектированию студентов.

К работе на объекте приступили в 2013 году, однако деятельность пришлось приостановить из-за вопросов, связанных с финансированием. На данный момент вопросы финансирования дальнейшего производства работ урегулированы. Мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика и создание комфортной среды, реализуются в рамках госпрограммы «Градостроительная политика».