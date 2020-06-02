РИАМО - 2 июн. Работы по ямочному ремонту во подмосковных дворах планируется завершить до 1 августа 2020 года, уже оцифровано 149 198 ям в 7897 дворах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Он добавил, что на сегодняшний день с начала сезона устранено 39 214 ям, из которых 5380 устранили за прошлую неделю.
Субсидия из регионального бюджета на устранение ям во дворах и на внутриквартальных проездах составляет 0,6 миллиарда рублей.
Прежде всего устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.
В настоящее время ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривает замену элементов сопряжений, ремонт покрытий, поврежденных в процессе эксплуатации.
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