РИАМО - 2 июн. Работы по ямочному ремонту во подмосковных дворах планируется завершить до 1 августа 2020 года, уже оцифровано 149 198 ям в 7897 дворах, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Губернатор Андрей Юрьевич (Воробьев - ред.) уделяет большое внимание содержанию территорий Московской области. Одной из задач, поставленных перед нами губернатором, является устранение ям во дворах и внутриквартальных проездах», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что на сегодняшний день с начала сезона устранено 39 214 ям, из которых 5380 устранили за прошлую неделю.

Субсидия из регионального бюджета на устранение ям во дворах и на внутриквартальных проездах составляет 0,6 миллиарда рублей.

Прежде всего устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел» и по другим каналам.

В настоящее время ремонт асфальтобетонных покрытий и элементов сопряжений предусматривает замену элементов сопряжений, ремонт покрытий, поврежденных в процессе эксплуатации.