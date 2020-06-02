РИАМО - 2 июн. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя в Московском регионе будет действовать с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня. Еще до 21:00 3 июня объявлен этот же уровень опасности погоды из-за сильного ветра.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Смоленской и Калужской областей.

Третьего июня в Московском регионе будет облачно и дождь, местами сильный, температура будет в пределах плюс 16-18 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

Четвертого июня температура повысится до плюс 20-22 градусов. Также прогнозируется дождь и гроза.