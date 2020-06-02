РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Подольский хоккейный клуб «Витязь» заключил контракт с новым нападающим Александром Дергачевым, ранее игравшем в питерском СКА, сообщается на сайте «Витязя».

«В клуб «Витязь» по обмену с питерским СКА перешел 23-летний нападающий Александр Дергачев, во вторник он поставил подпись под новым контрактом с ХК. В сентябре ему исполняется 24 года», - говорится в сообщении.

Дергачев родился 27 сентября 1996 года в Лангепасе (Ханты-Мансийский автономный округ, Россия). Двукратный серебряный призер молодежного чемпионата мира в 2015 и 2016 году. Обладатель Кубка Гагарина в 2017 году. Воспитанник ДЮСШ АХК «Нефтяник» (Альметьевск).

Он был выбран СКА на драфте КХЛ 2013 под общим 19-м номером. В 2015 году на драфте НХЛ выбран «Лос-Анджелес Кингз» под номером 74. В 2018 году выступал за сборную России на Чешских хоккейных играх и Кубке Карьяла четыре матча.

«Рад, что поменял обстановку. Хочу побыстрее познакомиться с коллективом и тренерским штабом «Витязя». Я знаю команду и видел, как «Витязь» показал себя в прошлом сезоне, особенно в его начале. Команда с хорошими амбициями, и я вижу серьезные задачи у коллектива. Я сверхмотивирован и хочу, чтобы сезон начался как можно скорее. Мне только 23, я еще не наигрался в хоккей, поэтому полон желания и сил выйти на лед в джерси «Витязя» и забивать, отдавать и радовать поклонников подмосковной команды. Надеюсь с ними познакомиться и подружиться. Надеюсь снять квартиру в Подольске», - сказал Дергачев.