РИАМО - 2 июн. Строители завершили основные строительно-монтажные работы на остановочном пункте Новодачная первого Московского центрального диаметра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

В процессе работ была демонтирована одна береговая платформа и построена одна новая островная платформа. Также построен надземный вестибюль с транзитным переходом и кассово-турникетным залом.

«В настоящее время ведутся отделочные и пусконаладочные работы, благоустройство прилегающей территории», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Все сходы надземного вестибюля оборудуются двумя эскалаторами, лестницей и лифтом для обеспечения передвижения маломобильных групп населения.

Вход и выход с платформы оборудованы двумя эскалаторами, один из которых работает на подъем, а второй на спуск.