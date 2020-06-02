РИАМО - 2 июн. Жители Подмосковья при проезде на общественном транспорте должны учитывать габариты спортивного инвентаря, а также оплачивать его провоз согласно действующему тарифу, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

В связи с открытием в Московской области парков «Мострансавто» напомнило любителям активного отдыха о правилах перевозки в автобусах предприятия летнего спортивного инвентаря.

«Спортивный инвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 сантиметров, — например, самокаты, ролики, скейтборды, — пассажиры могут провозить бесплатно. Более крупные предметы, такие как велосипеды, можно перевозить за дополнительную оплату. Главное, чтобы их параметры в сумме не превышали 180 сантиметров», — отмечается в материале.

Провоз инвентаря оплачивается согласно действующему тарифу. В городском сообщении стоимость перевозки составляет 35 рублей, а в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 километров провоз багажа стоит 35 рублей, 25-50 километров — 70 рублей, 50 километров и более —105 рублей.

При этом водитель может отказать в перевозке спортинвентаря, если он препятствует входу или выходу пассажиров из автобуса. Все снаряжение должно быть надежно упаковано в специальные чехлы.

Жители региона должны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах, в том числе в транспорте. Пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в билетных кассах автовокзалов и автостанций предприятия.