РИАМО - 2 июн. Жители Подмосковья при проезде на общественном транспорте должны учитывать габариты спортивного инвентаря, а также оплачивать его провоз согласно действующему тарифу, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».
В связи с открытием в Московской области парков «Мострансавто» напомнило любителям активного отдыха о правилах перевозки в автобусах предприятия летнего спортивного инвентаря.
Провоз инвентаря оплачивается согласно действующему тарифу. В городском сообщении стоимость перевозки составляет 35 рублей, а в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 километров провоз багажа стоит 35 рублей, 25-50 километров — 70 рублей, 50 километров и более —105 рублей.
При этом водитель может отказать в перевозке спортинвентаря, если он препятствует входу или выходу пассажиров из автобуса. Все снаряжение должно быть надежно упаковано в специальные чехлы.
Жители региона должны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах, в том числе в транспорте. Пассажиры могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в билетных кассах автовокзалов и автостанций предприятия.
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