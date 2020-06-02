РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 июня. Новое пожарное депо пожарной части №307 Балашихинского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас», расположенное в микрорайоне Саввино, торжественно откроют 10 июня, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

Сотрудники пожарной части №307 переехали в новое пожарное депо еще в конце мая, однако торжественное открытие перенесли на июнь из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

«Определилась дата торжественного открытия нового пождепо ПЧ-307 в микрорайоне Саввино - это 10 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Для строительства пожарного депо в микрорайоне Саввино было выделено около 1 гектара земли.

Новое двухэтажное здание пожарного депо рассчитано на шесть спасательных автомобилей.