РИАМО – 2 июн. Следственный комитет России получил согласие от высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на возбуждение уголовных дел в отношении шести судей, сообщает Газета.ru.

Речь идет о двух действующих судьях и четырех судьях в отставке.

«В частности, фигурантами уголовных дел становятся сотрудники судов Москвы и Московской области, а также Новосибирской, Оренбургской, Смоленской и Воронежской областей», - говорится в сообщении.

Высшая квалификационная коллегия судей России— орган судейского сообщества, рассматривающий вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей и присвоения им государственных наград и званий.