РИАМО - 2 июн. В следственном отделе по городскому округу Клин ГСУ СК России по Подмосковью инициировали проверку по факту гибели двухлетнего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По данным следствия, что 1 июня 2020 года мальчик играл на территории частного дома в деревне Новоселки городского округа Клин. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок упал в расположенный на участке водоем, где в дальнейшем был обнаружен матерью», — говорится в сообщении.

Родители сразу вызвали скорую помощь на место происшествия, а до ее приезда самостоятельно проводили реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.