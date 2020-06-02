РИАМО - 2 июн. На территории Московской области планируют установить порядка 150 постов экологического мониторинга в этом году, сообщил директор ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук.

Всего в Подмосковье около 11 тысяч объектов негативного воздействия на атмосферный воздух, а также в регионе работает 39 постов экомониторинга.

«Общее количество постов будет доведено в 2020 году почти до 200 постов наблюдения разных форм собственности. Мы рассчитываем, что опыт будет распространен на территорию всей Московской области», - сказал Малащук в ходе круглого стола в Мособлдуме.

Он отметил, что до конца июня ведомство планирует установить 25 малогабаритных стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха - 15 на территории Люберец, 10 — в Балашихе и Богородском округе.

До конца года планируется открыть еще около 40 постов и довести их число до 70. Разместить их рассчитывают около действующих и рекультивируемых полигонов и других объектов негативного воздействия в Раменском округе, Серпухове, Электростали. Еще около 30 полигонов планируют установить на действующих и на рекультивируемых полигонах другие собственники, а 15 постов установит в 2020 году «Мособлэкомониторинг».

«Нами планируется информацию от постов завести в рейтинговую систему оценки уровня загрязнения по всем муниципальным образованиям Московской области, чтобы оценивать и принимать управляющие решения», - заключил Малащук.