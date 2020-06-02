Подмосковный Красногорск из-за затяжных дождей стал эпицентром подтоплений. Коммунальщики и аварийные службы все выходные ликвидировали последствия ливней, но затопленные участки еще остаются – только за три дня выпало две месячных нормы осадков, а прогноз погоды неутешительный. Наиболее пострадавшими стали микрорайоны Нахабино и Опалиха. Корреспонденты РИАМО пообщались с местными жителями и узнали, как в Опалихе борются с потопом, и почему все «поплыло».

«Озеро» на дороге и затопленная аптека

Одно из самых крупных подтоплений образовалось на дороге около железнодорожной станции Опалиха, на улице Новой Московской. По словам местных жителей, глубина огромной лужи была чуть ли не в метр. Воду здесь откачивали с пятницы, и она заметно сошла, но не полностью. Подтоплены ближайшие участки и дома.

На месте работают коммунальщики в ярких жилетах и плащах, техника для устранения последствий стихии – кран и насосная станция.

Дождь образовал и несколько огромных луж по соседству. Одна из них – уже привычное место затопления при сильных дождях, судя по камышам и семейству уток.

Подтоплена и аптека у станции – глубина лужи приличная. По словам сотрудницы, вода проникла внутрь, отключены все коммуникации – электричество и отопление, воду удалось вывести. «Может быть, все не так плохо, и мы просто включим электричество и будем дальше работать», - говорит собеседница РИАМО.

Подтопило и здание «Почты России», но ему повезло чуть больше – оно находится выше. Жители рассказали, что здесь была вода «выше бордюра». Воды внутри уже нет, почта работает штатно.

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Вода в доме и уплывшие заборы

Местные жители уже привыкли к журналистам и даже не закрывают калитку. Галина Федоровна живет здесь давно. Ее дом находится рядом с местом подтопления, но не на «первой линии». Тем не менее, ущерб есть – затопленный огород, два гаража и автомобиль, который стоит в воде.

«Мосты оторвались и заборы снесло. У нас залило весь огород. Вода была внутри дома. Утром встали и обрадовались, что вода немного сошла. Сейчас хоть растения видно, как поднялись», - рассказывает женщина.

«На шоссе – автобусы и маршрутки, как корабли. У сына приятель ехал на «Оке» по этой дороге – воды было по кресло», - добавляет ее муж Юрий Николаевич.

Те, кто живет выше по улице, тоже понесли ущерб. «До меня так сильно не дошло, я живу повыше. Но гараж уплыл, машина тоже в воде стоит. На наших домах это сильно отразится – они и так еле дышат», - говорит один из жителей.

Больше всего от наводнения пострадали дома и участки, которые стоят прямо в эпицентре подтопления. По словам местного жителя Юрия, его отец прожил тут 70 лет – и никогда такого не было.

«Пока фундамент полностью не откроется, ущерб не могу посчитать. Вода еще внутри дома стоит, до пола 10 сантиметров не хватило. Жена готовила цветы и клумбы к Троице, я газон покосил – все чистенько было. Баню поставили, ее поднял на 40 сантиметров, и ее не затопило», - поделился он.

Рядом с Юрием участок, который пострадал еще больше. «Мой сосед – пенсионер, денег нет, у него все в воде, забор сломан. Я ему отдал специальный костюм. Он вчера открывал дверь корреспонденту, у него было по пояс воды», - говорит Юрий.

Продуктовые наборы и отказ от эвакуации

Пострадавшим от непогоды жителям предлагают временно переселиться, пока ситуация не улучшится. По словам главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, власти округа готовы предоставить жителям затопленных территорий временное жилье, для этого нужно позвонить по номеру 112.

Галине Федоровне с Юрием Николаевичем предлагали переехать, но бросить свой дом они не могут. «Мы не собираемся никуда ехать. Как уедешь из своего дома?», - говорит женщина.

Юрию и его соседу тоже предлагали эвакуацию. «Не могу я уехать, у меня вода подошла под пол, мне паласы надо поднимать, чтобы не утонуть», - объясняет он.

Также жителям выдают продуктовые наборы. «Продуктовый набор – сахар, тушенка, каша гречневая в банках с курицей, масло подсолнечное. Хороший набор был, большой», - рассказывает Юрий, сожалея лишь о том, что в нем не оказалось колбасы.

Традиционные места подтоплений

Работой коммунальных служб жители Опалихи в целом довольны. В ликвидации подтоплений в Красногорске задействованы силы областной Аварийно-восстановительной службы (МОС АВС), коммунальщиков, дорожников.

«Они молодцы – работали, откачивали. Работают круглые сутки, не вылезали отсюда», - говорит Юрий.

В администрации Красногорска сообщили, что после того, как справятся с подтоплениями, вызванными обильными дождями, проверят системы ливневой канализации.

В свою очередь, глава Красногорска Эльмира Хаймурзина рассказала, что в городском округе есть «традиционные места подтопления», за которыми нужно пристально следить. По ее совам, водоканал, дорожные службы, службы МЧС были приведены в режим повышенной готовности.

Она также призвала жителей затопленных зон звонить в службу «112». «У нас есть возможность вас всех централизованно расселить», - сказала Хаймурзина.

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Расслабляться нельзя

По поручению губернатора Подмосковья работы по устранению последствий сильных дождей ведутся непрерывно. «По прогнозу в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, расслабляться нельзя», - сказал Андрей Воробьев.

Как отметил зампред правительства Московской области Евгений Хромушин, в результате сильных осадков система сбора воды оказалась перегружена.

«Это настоящая стихия – в течение трех часов выпала 1,5-месячная норма осадков. Вся система сбора воды была перегружена, ряд плотин размыто. Наша первоочередная задача – полностью очистить от воды дороги, подтопленные жилые дома и потом переходить к СНТ», - сказал он.

Сейчас ликвидацией подтоплений занимаются более 110 человек и спецтехника, в том числе силы МЧС: мотопомпы, вакуумные насосы, тракторы, тягачи, плавательные средства.

По последним данным, в Московской области остаются затопленными более 200 приусадебных участков, 15 дачных домов, мост. С 30 мая по 1 июня освободили от воды 96 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Всего откачали более 11 тысяч кубометров воды.