РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» в Подольске продолжают уборку дворов, несмотря на плохую погоду, сообщается на странице «МУП ДЕЗ-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Несмотря на дождливую погоду, сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» продолжают уборку общественных и дворовых территорий, а также выполняют работы по покосу травы», - говорится в сообщении.

Также на прошлой неделе сотрудники УК проводили работу по благоустройству дворовых территорий. В частности, они красили бордюрные камни и парковочные места, устанавливали лавочки.