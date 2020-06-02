РИАМО - 2 июн. Глава подмосковного Реутова провел видеоконференцию с медицинскими работниками муниципалитета по вопросу выплат врачам, работающим с пациентами с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили с медицинским персоналом Реутова вопросы дополнительных выплат врачам, находящимся в «красной зоне» стационаров для пациентов с подозрением на коронавирус. В Реутове только в апреле такие выплаты получили порядка 400 медиков, выплаты за май получат более 700 человек. Для нас это принципиально важный вопрос. Благодарю всех, кто находится сейчас на передовом рубеже борьбы с инфекцией», - сказал Каторов.

Он также отметил, что в скором времени начнется поэтапный запуск медицинского звена в прежнем режиме.

«На видеоконференции с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым обсуждали поэтапное возвращение медицинских учреждений к прежним стандартам работы. Будем стараться запустить в обычном режиме деятельность тех отделений, которые более востребованы у наших жителей: кардиологии, хирургии, стоматологии и других. После уменьшения количества больных и необходимых регламентных работ снимем статус «инфекционных» с помещений реутовской больницы, которые были временно перепрофилированы под пациентов с Covid-19», - добавил Каторов.

Он напомнил, что постановлением правительства Московской области предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу за фактически отработанное время из расчета на одну ставку, в следующих размерах: врачам – 50 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей; младшему медицинскому персоналу – 10 тысяч рублей.

Данные выплаты получают медицинские работники, которые с 14 февраля 2020 года оказывают помощь пациентам с коронавирусом, людям с признаками острой респираторной вирусной инфекции и диагнозом «внебольничная пневмония».