РИАМО - 2 июн. Доследственная проверка организована по факту смерти двух человек в частном доме в поселке Нахабино городского округа Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Во время ликвидация пожара обнаружили тела 63-летнего хозяина дома и его жены.

«Причиной пожара, по предварительным данным эксперта, мог послужить аварийный режим работы электроприборов», - говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы выяснить причину произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.