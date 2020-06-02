РИАМО - 2 июн. Почти половина столичных добровольцев (47%), помогающих москвичам на самоизоляции, чаще всего бесплатно парковались по десяти адресам города, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«Точки притяжения волонтеров расположены преимущественно вблизи медицинских центров и городских больниц: филиал Университетской клинической больницы №1 Сеченовского университета, клиника академика Ройтберга, филиал №1 городской клинической больницы имени Е.О. Мухина, Центральная клиническая больница управления делами президента РФ», – говорится в сообщении.

Популярен также адрес Ассоциации волонтерских центров и некоторые локации в пределах Третьего транспортного кольца столицы. В период пандемии работа волонтеров приобрела большее значение, чем обычно. В «Московском паркинге» им обеспечили бесплатную парковку на всех улицах Москвы, а также на парковках со шлагбаумом.

Чтобы волонтер мог пользоваться уличными парковками и парковками со шлагбаумом бесплатно, ему необходимо обратиться в волонтерскую организацию, в которой он зарегистрирован – в ГБУ «Мосволонтер» по номеру телефона: 8 (999) 898-16-18 либо ГБУ «Моя Карьера» по номеру: 8(495)870-44-44. На данный момент возможность бесплатного паркинга получили свыше 1,1 тысячи волонтеров.

Консультацию по теме платного парковочного пространства Москвы можно получить по телефонам «горячей линии» «Московского транспорта»: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного. Все обращения можно подать онлайн через форму на Едином транспортном портале.

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Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.