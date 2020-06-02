РИАМО - 2 июн. Во вторник на дне сливного колодца вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Подольске обнаружены тела двух человек с сильными гнилостными изменениями, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

По данному факту следственный отдел по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области организовал доследственную проверку.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, принимаются меры по установлению личности погибших, выясняются обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.