РИАМО - 2 июн. Среднегодовая температура увеличилась в Москве и Подмосковье более чем на 4 градуса за 140 лет, самая теплая зима была в 2019-2020 году, сказала заместитель начальника ФГБУ «Центральное УГМС» Надежда Точенова.

Во вторник Мособлдума провела в режиме видеоконференции круглый стол на тему «Мониторинг состояния окружающей среды на территории Московской области в условиях глобального изменения климата».

«Рост среднегодовой температуры заметен в Москве и Московской области. Среднегодовая температура воздуха увеличилась за 140 лет (с 1879 года — ред.) на 4,3 градуса. Средняя температура воздуха в холодный период увеличилась на 4-6 градусов, а в теплый период — на 2-3 градуса», — отметила Точенова.

Она добавила, что самая холодная зима была в 1892-1893 году, а самая теплая — в 2019-2020 году. Абсолютный минимум был 17 января 1940 года — 43 градуса мороза. А самый теплый зимний день — 6 декабря 2008 года, тогда воздух прогрелся до 9,6 градусов.

По ее словам, если в начале изучаемого периода зима длилась около 150 дней, то сейчас — около 120 дней. При этом увеличивается количество зимних осадков.

Средняя летняя температура увеличилась на 2,1 градуса. Средняя осенняя температура выросла на 2,3 градуса.

«Динамика опасных явлений в Московском регионе за 30 лет растет. Увеличивается количество осадков и комплекс опасных явлений с дождем, градом и шквалистым ветром», — заключила Точенова.