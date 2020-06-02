РИАМО - 2 июн. Три мобильные лаборатории для проверки качества атмосферного воздуха планируют закупить в Подмосковье до конца года, сообщил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

«У нас есть передвижная мобильная лаборатория, которая проводит регулярные замеры. В 2020 году проведено почти 500 исследований состояния качества атмосферного воздуха, установлено 24 случая превышения предельно допустимых концентраций по основным загрязняющим веществам. Мы планируем закупить в этом году еще три таких лаборатории», - сказал Холодков.

Он отметил, что они будут работать на севере, юге, западе и востоке области.



«Мы разработали региональный стандарт по организации экологического мониторинга. И в ближайшее время должны его утвердить», - заключил Холодков.