РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. Первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин обсудил на онлайн-заседании с депутатами городского округа Мытищи помощь волонтерскому штабу и ряд других вопросов, сообщается в Instagram-аккаунте Чаплина.

«Работа на платформе «Избиратель-депутат», помощь волонтерскому штабу и проведение личных приемов граждан - главные темы сегодняшнего онлайн-заседания с местными депутатами Мытищ. Еще раз напомнил коллегам о том, что в ежедневном режиме необходимо на встречах с жителями и в своих социальных сетях рассказывать о мерах поддержки людей и давать разъяснения по каждому вопросу», - написал Чаплин.

Ежедневно около 100 жителей Мытищ помогают пожилым, многодетным семьям и одиноким людям, проживающим в округе. Неравнодушные граждане, добровольцы из «Молодой Гвардии Единой России», волонтеры Победы выполняют эту нелегкую работу в будни и в выходные дни.

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