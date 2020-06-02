РИАМО - 2 июн. Более 150 пожаров произошло в подмосковных лесах в 2020 году, главной причиной является неконтролируемое поджигание травы, сообщил заместитель председателя комитета лесного хозяйства Московской области Александр Прокопченко.

«Пожароопасный сезон в лесах открыт 26 марта, никогда еще так рано не было. На сегодняшний момент (в 2020 году — ред.) возник 151 пожар, в том числе четыре торфяных, 405,7 гектара, за аналогичный период прошлого года было 272 гектара. Основная причина - неконтролируемый пал сухой травы. Представьте себе — 1363 выезда» — сказал Прокопченко.

Он отметил, что наибольшее число пожаров было в Виноградовском лесничестве, Ногинском, Орехово-Зуевском, Луховицком. Нарушителями часто являются молодые люди.

«Ущерб нанесенный землям лесного фонда <...> составляет 62 миллиона рублей. За 2019 год - 46 миллионов рублей. Затраты на тушения 2,6 миллионов рублей», — заключил Прокопченко.