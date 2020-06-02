В июне в Московском регионе стали постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии: заработали ТЦ и парки, готовятся открыться салоны красоты. Жители, больше двух месяцев сидящие в изоляции, заранее строили грандиозные планы на тот день, когда снимут карантин. Правда, к походу по магазинам и встречам с друзьями оказались готовы не все. Психологи призывают не бросаться во все тяжкие и не пытаться сделать все сразу. Что стоит сделать в первую очередь и как вернуться к обычной жизни – в материале РИАМО.

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Погулять по улицам

Тем, кто пережил самоизоляцию в четырех стенах с родственниками, после карантина важно побыть наедине с собой, со своими мыслями.

«У кого не было возможности побыть в одиночестве, важно взять паузу, честно сказать страждущим общения, что пока вы не готовы. Важно дать пространство тем чувствам, которые некуда было разместить. Это некое мероприятие по психогигиене», - объясняет клинический психолог Анастасия Ксенофонтова.

Уединение можно найти в прогулке по парку или по улицам города, неспешно выпить кофе на летней веранде кафе (когда они, наконец, откроются). Тем, кому требуется больше времени, можно ненадолго уехать – побыть один на один с собой и своими мыслями.

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Плавно выйти из Zoom

А вот тем, кто находился в период изоляции в одиночестве, наоборот, после карантина будет важно встретиться с друзьями и близкими. Для этого надо просто выйти из Zoom и Skype и пообщаться с друзьями вживую.

«Важно входить в режим коммуникации неторопливо, с заботой о себе и окружающих», - рекомендует психолог Анастасия Ксенофонтова.

Возвращение «в люди» тоже должно быть плавным и постепенным. «Ни в коем случае не надо бросаться в омут с головой: в один день спустившись в метро, проведя девять часов в офисе, завершать вечер в кафе с друзьями», - добавляет бизнес-тренер Светлана Гончар.

Привести себя в порядок

Большинство женщин на карантине мечтали об открытии салонов красоты, хотя за это время и научились делать себе маникюр, педикюр и даже стричься самостоятельно. Пока парикмахерские откроют только в Подмосковье с 3 июня, в столице салоны еще закрыты.

«Поход в парикмахерскую или салон красоты для кого-то станет лишь остро назревшей необходимостью, а кто-то почувствует себя невероятно счастливым, изменив прическу или сделав маникюр», - считает кандидат психологических наук, преподаватель РАНХиГС Наталья Минаева.

Скорее всего, поход к барберу обрадует и мужчину. Правда, признаться в этом сможет далеко не каждый.

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Устроить шопинг для души

Новость об открытии торговых центров в Москве и области заставила дрогнуть сердца не только отчаянных шопоголиков. 1 июня многие москвичи отправились в ТЦ для того, чтобы просто погулять и «проветриться». Также многие обрадовались, что вещи наконец-то можно примерить, как обычно.

«Поднять настроение сможет покупка какой-то вещи, пусть и недорогой, но той, о которой мечталось на протяжении всего периода карантина», - считает кандидат психологических наук Наталья Минаева.

Для женщин, по ее словам, антистрессовой покупкой может быть яркая губная помада или необычный аксессуар – например, платок. «Важно, чтобы вещь вызывала положительные эмоции, а не только была крайне необходима. Купите ее просто так, для души!» - советует эксперт.

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Отправиться в маленькое путешествие

Особенно тяжело пришлось на карантине заядлым туристам. Вариантов для поездок у россиян по-прежнему мало, но все-таки они есть!

«Тем, кто привык путешествовать, но пока не имеет такой возможности, можно отправиться в небольшую поездку по окрестностям или съездить в соседний город», - предлагает Наталья Минаева.

При этом даже самое маленькое путешествие можно превратить в настоящее приключение. Для этого психолог предлагает основательно подойти к сборам.

«Соберите дорожную сумку, положите в нее необходимые вещи, термос с любимым чаем, какие-то милые безделушки», - рекомендует она.

Если вас в поездках всегда сопровождает плюшевый талисман, его тоже стоит взять с собой.

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Обновить интерьер

Больше двух месяцев люди были вынуждены смотреть на одни и те же стены, пить чай из одних и тех же чашек, зашторивать надоевшие шторы. Выход из самоизоляции – отличный повод что-то изменить в интерьере. Благо, мебельные и строительные магазины в Москве и области стали постепенно открываться. Так что можно не довольствоваться заказами по интернету, а вдоволь повыбирать.

«Небольшая перестановка в доме поднимет настроение. Так вы меньше будете вспоминать о трудных неделях, проведенных в самоизоляции. Пусть старый стеллаж уступит место новому, пахнущему деревом и краской», - рекомендует психолог Наталья Минаева.

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Найти новое хобби

Сайт мэра Москвы

Пока знакомые хвастались, как на самоизоляции брали уроки по вокалу, подтянули английский и научились вязать, у некоторых просто не было ни времени, ни желания учиться новому из-за работы и домашних забот. Сейчас, в сложное пост-карантинное время, когда многих одолела апатия и страх, новое хобби может здорово поднять настроение.

«Никогда не катались на лошади? Настало время попробовать! Давно хотели начать заниматься скандинавской ходьбой? Возьмите первый урок с инструктором — возможно, у вас появится новое хобби», - рекомендует Наталья Минаева.

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Сделать доброе дело

Как бы вам самим ни было сложно, всегда найдутся те, кому намного труднее. Во время постепенного снятия режима ограничений можно помочь нуждающимся людям, проявить заботу и внимание.

«Испеките пирог и угостите знакомых, смастерите игрушку и подарите ее соседскому малышу, свяжите теплые носки или шарф, даже если вы в них не нуждаетесь — всегда найдутся люди, которые будут очень рады вашим подаркам», - заключила психолог.