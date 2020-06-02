РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Жителям Подольска посоветовали звонить в областной колл-центр для записи в МФЦ вечером и в выходные дни, так как могут возникать трудности с дозвоном из-за большого количества желающих, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ городского округа Подольск «МФЦ» Сергей Шведков.

МФЦ в Подольске открылись для посещения частных лиц с 1 июня. Посещать многофункциональные центры можно только по предварительной записи в маске и перчатках, наличие средств защиты проверяют на входе в здание. Из-за большого количества желающих получить услуги возникли проблемы с записью по телефону.

«Могут возникать некоторые трудности с дозвоном на горячую линию для записи на получение услуг МФЦ. Этот вопрос актуален для всей Московской области и связан с тем, что на одну линию поступает очень много звонков по самым разным вопросам. АТС просто не выдерживает такого огромного количества звонков. Поэтому рекомендую звонить в выходные дни или ближе к вечеру. Даже если приема в МФЦ нет, то колл-центр на запись работает», - сказал Шведков.

По его словам, нужно учитывать, что колл-центр также помогает жителям оформить электронный больничный, обеспечивает связь с министерством здравоохранения региона по заболеваниям коронавирусной инфекцией, кадровым вопросам врачей, которые хотели бы работать в Московской области.