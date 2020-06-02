РИАМО - 2 июн. В Московской области с 14:00 3 июня и до конца суток ожидаются сильный дождь, гроза и ветер, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«Под влиянием фронтальных разделов южного циклона <...> по Московской области, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

Также возможно усиление восточного ветра до 15 метров в секунду.

Гражданам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, если непогода застанет на улице. Кроме того, нужно парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Нужно быть внимательными и осторожными, также нельзя оставлять детей без присмотра.