РИАМО - 2 июн. В Москве объявлено экстренное предупреждение, 3 июня ожидаются дожди, грозы и усиление ветра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, под влиянием фронтальных разделов южного циклона 3 июня с сохранением до конца суток в Москве, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза», - говорится в сообщении.

Усиления восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Гражданам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Важно быть предельно внимательными, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге.

Также стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, если непогода застанет на улице. Кроме того, нужно парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.