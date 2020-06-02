РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в умышленном повреждении чужого автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что неизвестный во дворе дома на улице Рабочей умышленно сломал стеклоочиститель и повредил покрышку его автомобиля. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан ранее судимый 34-летний подольчанин. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.