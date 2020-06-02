РИАМО - 2 июн. Западное отделение ПАО Сбербанк совместно с ГК «Остов» и ГК «Отрада», которые являются клиентами отделения, в рамках акции Среднерусского банка «Поможем медикам Подмосковья», передали региональным больницам средства защиты на 1,5 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Средства защиты передали в пять медучреждений в Наро-Фоминске, Красногорске, Одинцове, Химках и Солнечногорске.

«Сегодня очень важно быть социально вовлеченным и поддерживать друг друга. Мы знаем, насколько нужна сейчас любая помощь врачам и медсестрам, без преувеличения, ежедневно рискующим ради всех нас своими жизнями и здоровьем. Поэтому наша команда решила оказать поддержку, и я горжусь, что работаю с такими неравнодушными людьми», - отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Алексей Ушенин

В начале мая сотрудники Западного отделения выступили с инициативой сбора средств для помощи больницам. В первые же недели акции к ней активно подключились партнеры отделения.

Были собраны средства, на которые, по согласованию с больницами, закуплено самое необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, в том числе защитные многоразовые костюмы, респираторы, дезинфицирующие средства и диагностическое оборудование.

«При той нагрузке, которую испытывают сейчас все медицинские организации, средства индивидуальной защиты никогда не бывают лишними, и мы очень благодарны нашим партнерам, кто поддержал наш призыв и присоединился к нашей акции», - сказал Ушенин.

Все переданные в больницы Подмосковья средства защиты полностью соответствуют необходимым стандартам для работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

«Сейчас очень важно объединить усилия и внести посильный вклад в борьбу над коронавирусной инфекцией», - заключил Ушенин.

Ранее Сбербанк также принял участие в акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ. Компания направила в регионы 700 тысяч защитных масок и 50 тысяч пар одноразовых перчаток для волонтерских штабов, помогающих пожилым и маломобильным гражданам.

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пресс-служба ПАО Сбербанк

Текстовая трансляция

2 ИЮНЯ

- На въездах в Москву сняли блок‑посты для проверки цифровых пропусков. Нарушителей могут отслеживать камеры.

- Стало известно, когда начнется массовая вакцинация россиян от коронавируса.

«Как вы знаете, работа над вакциной идет полным ходом, очень ждем результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию», - отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко .

- Около 50% новых случаев заражения Covid‑19 выявили у людей младше 45 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- В Московской области 22 пациента с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. За весь период умерли 495 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 863 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 732 заболевших. В Москве - 2 286.

- Еще 324 человека вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на Covid‑19.

- Организации по производству кинофильмов возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. С 1 июня в Московской области началось поэтапное открытие учреждений культуры для посетителей.

- Оплатить проезд банковской картой в Подмосковье можно будет с 3 июня. Ранее из‑за коронавируса ввели ограничения на оплату проезда наличными и банковскими картами.

- Московские врачи вылечили еще 6030 человек от коронавируса. Количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

- В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные объекты. Храмы закрывались из‑за распространения коронавируса.

- Бани и салоны красоты возобновят работу в Подмосковье с 3 июня. Учреждения должны будут соблюдать стандарт по организации работы предприятий и организаций в сфере услуг.

- В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.