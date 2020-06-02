РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска убрали несанкционированные свалки вдоль пешеходной дорожки в сторону деревни Толбино, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

«Подрядная организация ООО «ЭКО Надежда» в рамках летнего содержания территории выполнила работы по уборке несанкционированных навалов бытового мусора на территории лесного участка в залинейной части микрорайона Львовский на пешеходной дорожке в сторону Толбино», - говорится в сообщении.

Ранее в микрорайоне на территории 34-го выдела 36-го квартала Львовского участкового лесничества выявили несанкционированную свалку бытового мусора объемом 15 кубометров. По результатам проведенного административного расследования виновные лица не установлены.