РИАМО - 2 июн. Глава подмосковной Электростали Владимир Пекарев покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.
«Второго июня 2020 года глава городского округа Электросталь Московской области Пекарев Владимир сложил полномочия по собственному желанию», - говорится в сообщении.
С 3 июня временно исполнять полномочия главы будет первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Инна Волкова.
Владимир Пекарев был избран главой городского округа Электросталь 16 декабря 2016 года.
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