РИАМО - 2 июн. Глава подмосковной Электростали Владимир Пекарев покинул свой пост, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«Второго июня 2020 года глава городского округа Электросталь Московской области Пекарев Владимир сложил полномочия по собственному желанию», - говорится в сообщении.

С 3 июня временно исполнять полномочия главы будет первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Инна Волкова.

Владимир Пекарев был избран главой городского округа Электросталь 16 декабря 2016 года.