РИАМО - 2 июн. Около 95% подмосковных автобусов и маршруток соответствуют высоким экологическим требованиям по классу топлива, сообщил во вторник заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев.

Во вторник Мособлдума провела в режиме видеоконференции круглый стол на тему «Мониторинг состояния окружающей среды на территории Московской области в условиях глобального изменения климата».

«Пассажирский транспорт каждый год повышает экологичность. Автобусы выпуска не более пяти лет на малом классе и на среднем классе и не более семи лет – на большом. На сегодняшний день по общей классности автомобилей доля транспортных средств класса 4 («Евро-4» - ред.) и выше составляет всего 55%, доля автобусов класса 4 и выше составляет около 95%», - сказал Лаптев в ходе мероприятия.

Он отметил, что в Московской области становится все больше автобусов класса «Евро-5» и «Евро-6».

«Более того, за этот и следующий год доля автобусов класса ниже четырех прекратит быть в Московской области», - заключил Лаптев.