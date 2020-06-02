РИАМО - 2 июн. В Центризбиркоме РФ представили образец бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. В бюллетене будет задан один вопрос.

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» — написано в образце бланка.

Для избирателей доступны два ответа: «Да» и «Нет».

Поправки к Конституции разработали с целью улучшения жизни россиян. В соответствии со вносимыми поправками, государство обязано обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание, ежегодно индексировать пенсии, ответственно защищать права трудящихся. В поправках также значится пункт о закреплении положения по защите госцелостности.