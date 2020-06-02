РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 2 июн. В Домодедове предупредили о мошенниках, которые сообщают организациям о предстоящих проверках и вымогают деньги, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«На территории Домодедова активизировались мошенники. По телефону они сообщают организациям о предстоящих проверках и предлагают решить вопрос за деньги при помощи онлайн-перевода», - говорится в сообщении.

Владельцев организаций призывают сохранять бдительность и не поддаваться на провокации.