РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. Юные жители подмосковных Люберец могут поучаствовать в конкурсе «Дядя Саша — газовик» от «Мособлгаза», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Юных жителей городского округа Люберцы приглашают принять участие в творческом конкурсе от «Мособлгаза» «Дядя Саша — газовик». Для участия в конкурсе нужно рассказать в любой удобной для ребенка форме кто, по их мнению, настоящий газовик», - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могут дети от пяти до 12 лет. Для этого необходимо выполнить одно из следующих заданий: снять видеоролик продолжительностью не больше минуты; нарисовать рисунок; написать рассказ или эссе.

После этого необходимо разместить пост в соцсети «ВКонтакте» или Instagram, отметить аккаунт «Мособлгаза» и добавить хештег #МособлгазДетям. Если у ребенка нет собственной страницы в соцсети, работу могут разместить его родители. Лучшие работы назовут 1 июля. Победителям вручат памятные подарки.