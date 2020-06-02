РИАМО - 2 июн. Из-за обильных дождей в Подмосковье остаются подтопленными 265 приусадебных участков, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По состоянию на 14:00 в девяти муниципальных образованиях были подтоплены 342 приусадебных участка, 15 дачных домов, мост, а также размыт один участок дороги.

«По состоянию на 15:00 2 июня в восьми муниципальных образованиях (15 СНТ) остаются подтопленными 265 приусадебных участков, 12 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги», — говорится в сообщении.

Для ликвидации подтоплений привлекли 128 человек, 50 единиц техники, в том числе от МЧС - 30 человек и 10 единиц техники.