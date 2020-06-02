РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. На автотрассе А-107 подмосковного Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров во вторник днем, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 15:47 на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной свыше 2 километров. Движение затруднено от поворота с СНТ «Березки-1» до поворота на Дорожную улицу. Средняя скорость движения составляет около 10 километров час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспекте Ленина, улицах Клемента Готвальда, Высотная и других.