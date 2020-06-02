РИАМО - 2 июн. Басманный районный суд Москвы продлил до 7 сентября срок содержания под стражей четырем бывшим полицейским УВД по ЗАО, которые являются фигурантами уголовного дела, связанного с журналистом Иваном Голуновым, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Басманным районным судом продлен срок содержания под стражей обвиняемых Ляховца И.С., Уметбаева М.М., Феофанова Р.В. и Сергалиева А.А. до 7 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых на другую, не связанную с содержанием под стражей. В ходатайстве суд отказал.

В июне 2019 года сотрудники полиции подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ. Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала большой общественный резонанс. Уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи.